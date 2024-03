Brescia piega Trieste | ma che fatica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Nell’anticipo di venerdì l’ANha ottenuto una vittoria importante per 12-10 contro la Pallanuoto, in un incontro caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Il match si è aperto con un gol di Mezzarobba per, seguito da un’azione magistrale che ha visto Petronio assistere Buljubasic per il 2-0. Tuttavia,ha ridotto lo svantaggio grazie a una potente conclusione di Irving. Nel corso della prima frazione, nessuna delle due squadre è riuscita a sfruttare le superiorità numeriche, mantenendo il punteggio serrato. Irving, per, ha poi pareggiato i conti all’inizio del secondo quarto, segnando il gol del momentaneo 2-2. Balzarini ha successivamente portatoin vantaggio, maha risposto prontamente, chiudendo ...