Botta e risposta tra Edoardo e Anita | “Mi hai tradito Non sei più lucida”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) A poco più di una settimana dalla sua uscita dal Grande Fratello, oggiè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ovviamente l’argomento principale dell’intervista è stata la rottura con l’ex fidanzatoSanson e la nuova relazione con l’ex gieffino Alessio Falsone. La Toffanin ha anche preparato una bella sorpresa alla Olivieri: un video di! Trae il suo ex infatti è scattato una distanza. “Sono stata dieci anni con Edo, era una relazione piena di tira e molla. Sono tornata spesso sui miei passi. Prima di entrare al GF per due anni ero stata sola, poi ci siamo riavvicinati poco prima di partecipare. Io pensavo non ci fosse di meglio. Mi dicevo ‘forse la persona migliore per me è lui’. D’estate siamo stati insieme, poi è arrivato il ...