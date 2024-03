(Di domenica 24 marzo 2024) Nba, brillano Tatum e Green NEW YORK (STATI UNITI) -ancora senza freni. Nella notte Nba è arrivata la nona vittoria consecutiva, la 57esima della regular season (12 in più della seconda, Milwaukee) dei Celtics, grazie soprattutto ai 26 punti di Tatum e ai 23 di Hauser. Niente da fare per Chi

Ottima prova per Fontecchio (17 punti) nel successo di Detroit NEW YORK (STATI UNITI) - Boston continua a dominare la Eastern Conference, a Ovest Denver si porta a ridosso di Oklahoma City mentre ... (ilgiornaleditalia)

Dallas vince all'ultimo secondo sui Nuggets, Clippers ancora ko NEW YORK (STATI UNITI) - Una magia alla sirena di Kyrie Irving manda al tappeto Denver . Fondamentale vittoria per Dallas (107-105), ... (ilgiornaleditalia)

Boston e Denver non si fermano, prosegue la rimonta di Houston - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Boston ancora senza freni. Nella notte Nba è arrivata la nona vittoria consecutiva, la 57esima della regular season ( ...italpress

Boston suona la nona. Jalen Green fa volare Houston. Denver ok senza Jokic - A Chicago continua la serie dei Celtics. Nuggets ok a Portland contro una squadra con 5 matricole in quintetto. Fox e il carneade Ellis trascinano Sacramento al successo a Orlando ...gazzetta

NBA 2023/2024: Boston e Houston sanno solo vincere, i Nuggets espugnano Portland senza Jokic e Murray - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface