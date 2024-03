Bonate Sotto | incidente tra minivan e moto | muore un 30enne

(Di domenica 24 marzo 2024). Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 24 marzo in un. L’allarme è scattato attorno alle 15.30 in via 25 aprile: a scontrarsi violentemente une una, con il ragazzo che è stato sbalzato dalla sella e scaraventato prima sul parabrezza dell’altro mezzo e poi sull’asfalto. Sul posto sono arrivate due automediche e due ambulanze, insieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del fuoco: il personale medico ha constatato subito il decesso del, mentre sono rimasti feriti in modo lieve una 35enne e un uomo di 53 anni. Seguono aggiornamenti.

