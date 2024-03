Bologna | offre droga alla guardia giurata | poi scappando si imbatte nella Polfer Arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 24 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 ‘Svista fatale’ per un giovane che ha tentato di vendere– niente di meno – che ad una. Laè scesa immediatamente dall’auto, lo ha inseguito, mentre il giovane è scappato verso la stazione, ma la sua fuga è stata, davvero, breve. I fattiserata di martedì 19 marzo, dopo essersi avvicinato ad un’autovettura in sosta nei pressi di Piazza XX Settembre, a, un giovane nord africano ha offerto al conducente l’acquisto di sostanza stupefacente ma, sfortunatamente per lui, si è accorto troppo tardi che l’uomoguida era unache è sceso dall’auto è lo ha inseguito. Il pusher ha tentato una fuga disperata verso la ...