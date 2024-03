(Di domenica 24 marzo 2024) L’Autorità ha avviato un confronto con gli operatori per modificare lo schema di rappresentazione dei costi sostenuti dai clienti finali

(Adnkronos) – Per il mese di febbraio 2024 , il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui è pari a 100,37 centesimi di euro per metro ... (periodicodaily)

Sono numerose le segnalazioni dei cittadini a cui sono arrivate Bollette del gas da capogiro. Quali sono le responsabilità di ARERA e come rimediare? Nelle ultime settimane si stanno diffondendo ... (informazioneoggi)

Bollette: l’Arera studia lo “scontrino” per capire meglio le spese di luce e gas. Ecco come funziona - L’Autorità ha avviato un confronto con gli operatori per modificare lo schema di rappresentazione dei costi sostenuti dai clienti finali ...ilsole24ore

ENTI LOCALI, LE Bollette FANNO SPAVENTO: OLTRE 10 MLD DI EURO DA PAGARE TRA MOROSITA’ E RECUPERI - ROMA – Una bolletta monstre di 10 miliardi: è quella degli anti locali che vedono le fatture triplicarsi a causa della morosità e dei costi di recupero. Assium, l’associazione degli utility manager e ...abruzzoweb

Bonus Bollette addio ad aprile, ecco cosa cambia - Dal 1° aprile 2024 stop al contributo straordinario per le Bollette della luce. Rimarrà in vigore solo il bonus ordinario. Ecco cosa cambierà per le famiglie italiane.money