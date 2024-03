Biancorossi nel caos | Micciola si dimette Colavitto | E’ dura | non esiste che lascio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Poche parole, ma chiare: Francesconon sarà più il direttore sportivo dell’Ancona. La lettera di dimissioni verrà inviata stamattina dal ds alla società: "Sono il primo responsabile, quindi ho deciso di rassegnare le dimissioni. Così non si può andare avanti: io sono il colpevole e mi sento tutte le responsabilità, quindi la società vedrà il da farsi. Non ho visto una squadra col fuoco dentro: capisco gli arbitri che possono esagerare, ma oggi abbiamo fato una bruttissima figura e chiedo scusa a tutti. Quello che ho visto oggi non mi è piaciuto, ho visto una squadra molto molle e quindi ho preso questa decisione: magari ora che sono andato via, qualcuno si sveglierà. In allenamento sembrano tutti degli assatanati, ma in partita non vedo la stessa carica. Mi dispiace aver chiuso questa esperienza così, oggi avevamo un grande pubblico al seguito e mi sono ...