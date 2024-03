Berrettini abracadabra | ha lasciato di stucco perfino lui

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 24 marzo 2024)è stato capace di fare una magia senza precedenti: anche lui è rimasto letteralmente a bocca aperta. Lo sport, si sa, è così. Fatta eccezione per alcune discipline che contemplano lo spareggio, in campo c’è sempre qualcuno che vince e qualcun altro che, invece, perde. E mercoledì è toccato a Matteofare la parte della “vittima”, dopo quasi tre ore di gioco sotto il sole cocente di Miami. A certe temperature che hanno messo a dura prova, come si ricorderà, il fisico del romano. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itIl finalista di Wimbledon 2021 per poco non è svenuto, ma nonostante non si sentisse troppo bene ha comunque voluto continuare a giocare. Ha accusato il colpo, però, tanto è vero che questo suo piccolo momento di défaillance ha spalancato le porte alla rimonta del suo avversario Andy Murray. I ...