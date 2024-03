(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Grazie a Marinae a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimipolitici di Silvio. Chenon soltanto la sua dedizione alla politica, all?Italia ed a Forza Italia, maquello che io sostengo ogni giorno.é insostituibile, nessuno a destra, al centro, a sinistra, in Italia e fuori dal nostro Paese, ha il suo valore e la sua capacità. Ma anche ilsmo è insostituibile, ovverosia una politica che difende i principi liberali, la tutela dell’interesse nazionale nell?appartenenza all’Europa, la tutela della famiglia, dell’impresa, di valori che caratterizzano la nostra nazione e l?intera civiltà occidentale”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia ...

“ faccia una riflessione: Berlusconi è insostituibile, il berlusconismo è insostituibile. Non è uno scioglilingua ma un ragionamento. Non abbiamo un leader come Berlusconi che era impareggiabile, ma ... (ilfattoquotidiano)

Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri commenta il risultato ottenuto dal suo partito in Abruzzo, e pensa già ai prossimi appuntamenti elettorali: "Abbiamo dimostrato sul campo ... (fanpage)

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Grazie a Marina Berlusconi e a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimi pensieri politici di Silvio Berlusconi . Che confermano non ... (liberoquotidiano)

Basilicata, Gasparri: "Scelto Bardi per serietà e imparzialità" - (LaPresse) "Abbiamo scelto Bardi per la serietà, l'imparzialità e la gestione amministrativa. Bardi parte come civico, un uomo dello Stato che ...stream24.ilsole24ore

Berlusconi: Gasparri, 'ultimi pensieri confermano che lui e Berlusconismo insostituibili' - Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Grazie a Marina Berlusconi e a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimi pensieri politici di Silvio Berlusconi. Che confermano non soltanto ...lagazzettadelmezzogiorno

Sisto, l’ex legale di Berlusconi che rinnega il garantismo per donare la Puglia a Tajani - Ecco come ha cambiato giacchetta in pochi giorni. Abbandona Licia Ronzulli, con cui era palesemente schierato, e si “Gasparrizza” ...repubblica