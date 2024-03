Berlusconi | Bergamini | ' indimenticabile storia umana e politica'

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “Marinaha compiuto un gesto di grande generosità nel condividere con tutti gli italiani gli appunti di suo padre scritti appena qualche ora prima della scomparsa. E nel ripercorrere in prima persona quei giorni di dolore e di fragilità, e gli attimi in cui maturava la consapevolezza della separazione imminente. Quanto abbiamo letto nell'anticipazione del libro di Paolo Del Debbio è l'istantanea di una". Lo afferma Deborah, vicesegretario di Forza Italia. "Il profilo di un leader -aggiunge- che non ha mai negato se stesso agli altri, fino all'ultimo momento impegnato a costruire, progettare, immaginare. Marina, scrivendo pubblicamente, e con grande emozione, delle ore ...

Berlusconi: Bergamini (FI), da Marina gesto di grande generosità - Marina Berlusconi "ha compiuto un gesto di grande generosità nel condividere con tutti gli italiani gli appunti di suo padre scritti ...agenzianova

Berlusconi: Occhiuto (FI), testamento politico autentico, atto generosità Marina - Roma, 24 mar 15:17 - (Agenzia Nova) - Marina Berlusconi, che dobbiamo tutti ringraziare per questo atto di generosità, ha deciso di rendere pubbliche le ultime pagine scritte dal presidente Berlusconi ...agenzianova

Forza Italia: a Firenze al via mobilitazione per le Europee - Firenze, 23 marzo - Una sala gremita da 150 persone ha visto l'inizio della mobilitazione di Forza Italia Toscana per le elezioni Europee di giugno, e per le amministrative che vedranno coinvolti 184 ...nove.firenze