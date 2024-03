Bergamo piange clown Margherito | per 50 anni ha fatto ridere grandi e piccoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)– Hagenerazioni diGianluigi Pezzotta, in arte. Campione di sorrisi e solidarietà, scomparso a 71all'ospedale Papa GiovXXIII dov'era ricoverato da qualche settimana. Quest'anno aveva tagliato il traguardo dei 50di attività da, per lui non solo una professione, ma anche un modo di aiutare il prossimo, avendo fondato nel 2004 l'associazione 'Un naso rosso per...', della quale era ancora presidente. Nel 2005 e nel 2015 l'associazione aveva allestito l'ambulaclaun, un'ambulanza a misura di bambino per dare speranza e sorrisi ai bambini sofferenti. Oggi l'associazione ...