Benevento | De Pierro | “Sul Teatro tempestività politica del sindaco Mastella esemplare Solidarietà al presidente Lombardi” 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) IlComunale diverrà con ogni probabilità monumento nazionale. Ciò rappresenta un dato positivo e benefico per la città, 23 marzo 2024 – “IlComunale diverrà con ogni probabilità monumento nazionale. Ciò rappresenta un dato positivo e benefico per la città e il concorso di forze politiche diverse per raggiungere l’obiettivo è stato, come sottolineato dal, un fatto apprezzabile. Occorre però ancora ricordare per una corretta ricostruzione della vicenda che è stato per primo il docente universitario Gino Iannace a suscitare meritoriamente la questione sul piano mediatico, ringraziando poi pubblicamente ilper lad’intervento istituzionale e parlamentare. Quanto alla primogenitura ...