Belen a Ballando con le Stelle per ' attaccare' Maria De Filippi | trattative

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 24 marzo 2024) Milly Carlucci vuoleRodriguez acon lenella prossima edizione in onda a ottobre 2024. A parlare direttamente con DiPiù Tv è stata una voce interna alla Rai, che ha confermato l'indiscrezione che negli ultimi giorni è circolata con grande insistenza dopo essere stata lanciata da Dagospia. La trattativa è stata avvitata e, cachet permettendo, sarà un grande colpo per il talent di ballo. L'argentina, se davvero il tutto si concretizzasse, sarebbe senza dubbio il fiore all'occhiello della prossima edizione perchè non è soltanto un volto amato, quanto criticato, ma anche una bravissima ballerina. Come ricorda chi la conosce bene, il suo grande amore con Stefano De Martino è iniziato ad Amici nel 2011 quando lui, all'epoca fidanzato con Emma Marrone, perse completamente la testa per lei. È ancora presto per dare per ...