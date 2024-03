Bayon | i20N e i10 Citycar d’assalto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) In corso d’anno Hyundai rinnova anche tutta la gamma delle city car. L’Urban Suv, rinnovato nel design e nelle funzionalità, si conferma vettura pratica e agile, perfetta per il mercato europeo. Della nuova i20 è stato presentato l’allestimento N Line: look sportivo e dinamico che rimanda al mondo delle alte prestazioni. Nuova i10 è stata rinnovata nello stile e nei contenuti e si contraddistingue per le funzioni avanzate di connettività, sicurezza, praticità e comfort.