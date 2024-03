Basket Serie B Interregionale Senigallia | tutto facile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) Una bella Goldengas vince con autorevolezza su un Palestrina mai davvero a contatto: 88-67, 24 Marzo 2024 –vince e convince e riprende la marcia dopo la beffarda sconfitta di Val di Ceppo, conquistando la terza vittoria in quattro partite della seconda fase: Palestrina annichilita e mai davvero dentro la partita, finisce 88-67. Goldengas che parte subito bene con un primo quarto convincente: 27-15.prova a scappare nel secondo periodo dove conserva un vantaggio in doppia cifra prima che Visentin riaccorci il gap per i suoi, che comunque al riposo lungo devono inseguire i padroni di casa sul 43-34. Goldengas di nuovo a +12 al 25’ (53-41): Medizza domina sotto canestro e stavolta segna anche dalla lunetta, suo storico tallone d’Achille firmando il +15, nuovo massimo vantaggio (63-48 al 27’). Al 30’ ...