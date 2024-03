Basket Serie A2 Femminile Use Rosa | ultimo sforzo playoff | Una trasferta fondamentale»

(Di domenica 24 marzo 2024) Questo pomeriggio alle 18 l’UseScotti è attesa nel capoluogo piemontese. Ormai certa matematicamente di giocare anche il prossimo anno in A2 è alla ricerca dell’per entrare neie farlo nel modo migliore possibile. Il coach Alessio Cioni presenta così la gara, sottolineando nuovamente ciò che aveva espresso scorsa settimana "quella di Torino è una partita". "E’per la classifica – esordisce – vincere vorrebbe dire tanto, diciamo mettere un piede nei. E’ comunque unadifficile e, non a caso, squadre forti hanno perso su quel terreno. Davanti al proprio pubblico Torino sta facendo un ottimo campionato e si sta giocando la possibilità di arrivare nona e quindi di salvarsi in anticipo ...

