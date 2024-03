Basket | Serie A1 2023 2024 | vince ancora Brindisi | Venezia cade a Cremona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Prosegue la regular season diA1RISULTATI E CLASSIFICHEsorprendein casa 92-90. Partita che ha visto prima la Vanoli avanti di oltre dieci lunghezze e poi la Reyer scappare via sul 72-59 a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo, Denegri (23 punti) e Mccullogh (18 punti) trascinano i padroni di casa al decimo successo stagionale (10V-14P). Buona prova delle seconde linee della squadra di Spahija (21 Wiltjer e 18 Heidegger), che scivola al terzo posto in classifica con 16V-8P. Reggio Emilia87-69 a Pesaro. Smith guida gli emiliani con 16 punti e 3 rimbalzi. Bene anche Galloway (15 punti+3 rimbalzi), Faye (14 punti+6 rimbalzi) e Black (13 punti+10 rimbalzi). Non bastano alla squadra di Meo Sacchetti (7V-17P e 15° posto), che non riesce a dare ...