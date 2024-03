Basket | Serie A | Treviso sbanca Pistoia e cala il tris Trento piega Sassari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Bologna, 23 marzo 2024 – Si è aperto con ben due anticipi del sabato il ventiquattresimo turno del campionato diA di pallacanestro griffato Unipolsai: nel primo match di giornata, la Nutribulletha colto un altro successo pesantissimo in chiave salvezza – il terzo di fila –ndo il PalaCarrara di84-83. Determinante per il raggiungimento di questo sigillo è stato il contributo di D’Angelo Harrison, che ha chiuso la gara con un bottino personale di 20 punti dopo essersi scatenato nei 10’ conclusivi. A dargli man forte ci hanno pensato Paul Paulicap con 10 punti conditi con 13 rimbalzi catturati, Osvaldas Olisevicius con 14 punti e Ky Bowman che di punti ne ha mandati a referto 15. Proprio Bowman, in tadem con Harrison, si è caricato sulle spalle l’attacco die ha ...