Basket | Serie A | Milano in volata su Napoli | Venezia scivola a Cremona Pesaro ko | la salvezza è lontana

(Di domenica 24 marzo 2024) Cinque le partite della domenica della ventiquattresima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Vittoria inper la EA7 Emporio Armani, che si impone per 86-84 contro la GeVi. Mirotic fa il suo con 21 punti e 5/11 da tre punti, masticano amaro i campani, al terzo ko in fila, a cui non bastano i 21 di Pullen, i 19 di Ennis ed i 17 di Zubcic, che aveva anche messo la tripla del sorpasso ma a tempo scaduto. Le scarpette rose attendono invece il big match di domani tra Brescia e Virtus Bologna. Rimane a 32 punti anche la Reyer, beffata nel finale dalla Vanoliche prova ad uscire dal tunnel dopo sei sconfitte nelle ultime sette partite. I lagunari avrebbero anche l’occasione per firmare il vantaggio a fil di sirena ma la tripla di Tucker è cortissima, Vanoli che ...