Basket femminile A2 Matelica vince a Vigarano 72-75 ed accede ai play off

(Di domenica 24 marzo 2024) Sesto posto consolidato e conquistata matematicamente con tre giornate d’anticipo la post season. Benedetta Gramaccioni 25 punti, 24 marzo 2024 – Seconda vittoria consecutiva in trasferta – nel giro di una settimana – conquistata dalla Halley Thundernel campionato di serie A2di. Il “blitz”, stavolta, è stato di misura sul parquet ferrarese della Pallacanestro(72-75). Un successo importante, perché ottenuto al termine di un match molto combattuto e che consente adi conquistare matematicamente un posto aioff con tre giornate di anticipo. «Abbiamo giocato male, di buono prendiamo con molta soddisfazione la vittoria», commenta senza troppi giri di parole il coach matelicese Domenico Sorgentone a fine ...

Basket a2 femminile. Giara, che peccato. Il finale è amaro

