Basket B nazionale Jesi vince anche a Faenza 83-89

(Di domenica 24 marzo 2024) Match equlibrato ma nel finale Marulli fa la differenza, autore di sei punti: tredicesima vittoria in 14 incontri, 24 marzo 2024 – Importante successo esterno di Jei che passa sul campo del. Per il quintetto di Ghizzinardi si tratta della tredicesima vittoria in 14 incontri. Primo parziale interessante e 22-27 per. Nel secondo le due squadre si fronteggiano con le armi migliori e si va al riposo lungo sul 44-44. Nel terzo la squadra di casa prova ad allungare maè sempre pronto a rientrare. Negli ultimi dieci minuti è sempreche prova a restare davanti fino al 81-80. A quel punto Marulli con sei punti decisivi contribuisce in maniera netta al successo della squadra: 83-89. Una squadra che gioca da squadra dove tutti sono protagonisti. Ottimi Marulli e Varaschin ma ...