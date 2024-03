Basket | B maschile Bcl alla prova del College

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Si chiude il girone di andata nei play-off "Silver" di serie "B" interregionale, con Bcl che recupera Barsanti dopo la squalifica e affronta la lontana trasferta di Borgomanero, in provincia di Novara. Con lo sponsor Cimberio, i piemontesi hanno raggiunto anche la Legadue. Adesso ilha, forse, l’ultima chance di rimanere agganciato alle prime. E’ bene ricordare la classifica: Quarrata (che nell’anticipo del venerdì ha battuto di un punto in trasferta Derthona) sale a 14; Lucca segue a 12; Grate e Spezia (che si affrontano tra loro) a 10 con Derthona che è rimasta a 10; Borgomanero 8; Arezzo 6 e Campus Varese 4, più attardate. Vincendo questa sera (ore 18 al "Paladonbosco"), i biancorossi di coach Olivieri rimarrebbero primi in coabitazione, a prescindere dagli altri risultati. Ricordiamo che passano soltanto le ...