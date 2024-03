Bari | Carofiglio sul Nove | “Contro Decaro operazione strumentale e miope che si sta ritorcendo contro il centrodestra”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Quello che è successo al comune diè uno dei più clamorosi casi di incapacità politica, di assenza di qualsiasi senso strategico, come buttare una secchiata di fango dal finestrino di una macchina in corsa e vederselo ritornare in faccia”. Così Antonio Padellaro ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato quanto successo nel capoluogo pugliese nei giorni scorsi, dopo che il Viminale guidato da Matteo Piantedosi ha nominato la commissione di accesso finalizzata alla verifica dell’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Una mossa decisa dal ministro leghista a pochi mesi dalle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, dopo settimane di pressing da parte dei parlamentari pugliesi di ...

