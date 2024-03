Barca incagliata all’Argentario | paura per due bambini a bordo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Orbetello (Grosseto), 24 marzo 2024 – La Guardia Costiera di Porto Santo Stefano sabato è intervenuta in soccorso di unaa vela arenatasi lungo la spiaggia della Feniglia. E’ giunta via radio la richiesta di soccorso con cui gli occupanti di unaa vela di 18 metri, due adulti e duedi nazionalità tedesca, richiedevano assistenza a seguito dell’incagliamento della loro imzione sul basso fondale prospiciente la spiaggia della Feniglia, probabilmente a causa del forte vento di libeccio che soffiava in zona. La sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto S. Stefano, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno, ha subito inviato sul posto la Motovedetta "Search and Rescue" Cp 805, oltre a personale via terra dell’ufficio locale di Orbetello e Porto Ercole. ...