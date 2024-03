Banchieri Peccato | ma ottima prestazione

(Di domenica 24 marzo 2024) La 12ª sconfitta stagionale, quinta nelle ultime 6 partite, ennesima con lo scarto minimo, è la più difficile da mandare giù. Lac’è stata, e si è vista pure la voglia di provare a vincerla, ma è mancata la completezza. Perché tutto il buono visto nel cuore della partita è stato vanificato nel finale. E questa purtroppo è una costante. Alla Vis vista al Vanni Sanna viene riconosciuto di aver disputato una partita per lunghi tratti coraggiosa: pressing alto, spirito battagliero. "Sì, l’avevamo preparata così – racconta– e questo ci ha permesso di avere le nostre occasioni: quella in avvio con Pucciarelli, poi la traversa nel finale di primo tempo con Karlsson. Abbiamo disputato unna partita ordinata, abbiamo concluso meno ma anche noi abbiamo avuto la nostra occasione, con un pallone finito a lato. L’avevamo approcciata così, ...

Gli errori della Bce sui tassi. Il denaro è ancora troppo caro: Peccato che la Bce non sia Beckett e per noi "spettatori ", la recita non sia un capolavoro, ma una ...reagiscono sempre di meno a ogni dato sull'inflazione e al fiume di dichiarazioni dei banchieri ...

Il sogno di Pólemos - Livio Cadè: L'artista lotta contro il brutto, il santo contro il peccato, il filosofo contro la stupidità, il ... Siamo dominati dall'ideologia di borghesi arricchiti, mercanti, banchieri amorali. Finita l'epoca ...