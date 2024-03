Bagnaia sull’incidente con Marquez | “Ci mancava che prendessi la penalità…Così male non pensavo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Un fine settimana storto per Francesco: pochi punti e la quarta posizione nel Mondiale piloti al termine del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Ieri Pecco è andato lungo quando era al comando della Sprint Race e ha chiuso al quarto posto, mentre oggi si è toccato con Marced entrambi sono finiti fuori. Questa l’analisi del due volte campione del mondo in carica ai microfoni di Sky Sport MotoGP, evidentemente deluso e rammaricato: “Siamo stati in direzione corsa e non ci saranno né azioni né sanzioni, mi aspettavo questo perché ci sono situazioni e situazioni e su questa si poteva fare poco. Penso sia la decisione giusta, cichela penalità“. Un commento sulla partenza: “Sono partito bene, ma ho scelto la linea sbagliata in curva 1: ho chiuso troppo e invece mi sarei dovuto trovare ...