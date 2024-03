Ayle | le splendide parole di Maria De Filippi dopo la sua eliminazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024)è stato il primo eliminato del serale di Amici 23 e prima di abbandonare lo studio ha abbracciatoDeche gli ha rivolto delle bellissimeinaspettate. “Sono felice di averti conosciuto e sai cosa penso di te perché te l’ho detto mille volte” – ha esordito – “Per me è come se tu Amici lo avessi vinto. Hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia rispetto a quando sei entrato. Non devi essere arrabbiato con la vita. Ricordatelo“. Un grandissimo in bocca al lupo#Amici23 pic.twitter.com/mojOIyIQMQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 23, 2024: le sue primel’Livornese, classe 2004,è entrato ad Amici in ...