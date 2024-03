Autostrade del mare alla prova digitalizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) di Diego Casali ‘Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare’: l’adagio di Seneca ben si adatta ai giorni nostri, giorni in cui tracciare la rotta giusta equivale a coniugare due stelle polari della crescita, ossia sviluppo e sostenibilità. E definire una rotta, che contempli l’esigenza performativa dell’economia globale con il rispetto e la tutela del Pianeta che ci ospita, è operazione complicata. Da un lato perché difendersi sui mercati non è semplice e dall’altro perché l’instabilità geopolitica mondiale impedisce di guardare al futuro con sereni orizzonti di lungo periodo. Trasportare passeggeri e ancor di più merci per, oltre che difficile, sta diventando pericoloso e l’incolumità di mezzi ed equipaggi appare sempre più a rischio su determinate rotte e in determinati scenari come in Medioriente. In Europa è possibile guardare ai ...