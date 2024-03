Autonomia | Laboccetta Polo Sud | Coordinamento per il ricorso costituzionale

(Di domenica 24 marzo 2024)Sud eper la Democraziaieri a Napoli, presso l’Istituto degli Studi Filosofici, hanno sottoscritto un documento unitario che reca le firme di Giovanna De Minico, Amedeo, Mario Landolfi, Lina Lucci, Gennaro Malgieri, Eugenio Mazzarella, Marina Calamo Specchia e Massimo Villone. Nel documento, tra l’altro, si legge che i sottoscrittori “invitano i rappresentanti di tutti i livelli elettivi territoriali che credono e si riconoscono nei principi dell’unità e della solidarietà nazionale a dare vita ad unistituzionale per proporrealla Corteavverso alla Legge Calderoli nella sciagurata ipotesi che sia approvata in Parlamento”. “Da Napoli – spiega– parte un tour ...

