Attentato terroristico Mosca | arrestato il secondo mercenario | il VIDEO in cui gli tagliano l' orecchio e glielo fanno mangiare - IMMAGINI FORTI

La Russia di Putin non si piega nemmeno dopo l'orrendo Attentato che ha subito nei giorni scorsi e che è costato la vita a più di 130 civili. Un Attentato orrendo, che naturalmente non può che ... (ilgiornaleditalia)

In seguito al golpe di Maidan, gli Stati Uniti non solo gestirono la transizione ad un governo che garantisse gli interessi USA, ma diedero il via ad più ampio piano, volto a trasformare l'Ucraina ... (ilgiornaleditalia)