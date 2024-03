Attentato terroristico a Mosca | Putin accusa l' Ucraina e ignora l' Isis | un' ipotesi da non scartare

(Di domenica 24 marzo 2024) La Russia dinon si piega nemmeno dopo l'orrendoche ha subito nei giorni scorsi e che è costato la vita a più di 130 civili. Unorrendo, che naturalmente non può che essere condannato univocamente, a prescindere da quel che si pensi in concreto sulla Russia die sull

In seguito al golpe di Maidan, gli Stati Uniti non solo gestirono la transizione ad un governo che garantisse gli interessi USA, ma diedero il via ad più ampio piano, volto a trasformare l'Ucraina ... (ilgiornaleditalia)

Attentato a Mosca, soccorritori tra le macerie alla ricerca dei dispersi - Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie della sala da concerti Crocus City Hall di Mosca dopo l'Attentato terroristico rivendicato dall'Isis-K in cui 133 persone hanno perso la vita e altre 152 s ...lanuovasardegna

Putin sente il presidente del Tagikistan: «Insieme contro il terrorismo» - Putin sente il presidente del Tagikistan: «Insieme contro il terrorismo». La telefonata con Rahmon dopo la strage della Crocus City Hall.lettera43

Il Papa affaticato non ha letto l’omelia per la messa della Domenica delle Palme - Roma, 24 mar. (askanews) – Il Papa ha celebrato a Piazza San Pietro la messa della Domenica delle Palme ma è apparso stanco e la sua voce affaticata, tanto che non ha letto oggi l’omelia preparata per ...askanews