Attentato Mosca | uno dei terroristi | ho sparato per soldi ma quale religione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 24 marzo 2024) Sul web girano le immagini degli interrogatori dei quattro presunti autori della strage al Crocus City hallPresi subito, interrogati e, in qualche caso, anche torturati, forse. Almeno è quello che si racconta, anche per la mancanza di un orecchio a uno degliri arrestati. Ma quello che più sconvolge è come il web ha seguito l’intera situazione legata all’e a quello che è seguito. Alle 23.50 di venerdì sera, ovvero tre ore dopo l’attaccoco al Crocus City hall di, dove ci sono stati centinaia di cadaveri poi ritrovati sotto le macerie, da Telegram, una piattaforma molto vicina ai servizi segreti russi, è stata diffusa una prima foto dell’automobile bianca usata dagliri per fuggire. L’di(Ansa ...