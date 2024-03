Attentato Mosca | Padellaro sul Nove | “In che mani siamo finiti se proviamo sollievo nel pensare | ‘menomale che è stato l’Isis?”

(Di domenica 24 marzo 2024) “Devo confessare che ieri sera, quandoha rivendicato l’, ho provato. Ed è paradossale”. Così Antonioad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentato la strage al Crocus City Hall didel 22 marzo, in cui sono morte 143 persone falciate dalle armi automatiche di quattro uomini in mimetica. “Di fronte a una tragedia di queste proporzioni, ecco, uno dice: ‘Meno male che è’. Perché? Perché in questa parte del mondo che è diventata una santabarbara, basta accendere un cerino perché salti tutto per aria. – ha detto il giornalista – Bisognerebbe chiedersi veramente non di chi sia la ...

“Il pericolo del terrorismo islamico – Isis e non solo, resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la guardia. L’attentato in Russia dimostra però che in quel quadrate geopolitico le ... (secoloditalia)

“L’ Attentato di Mosca ? Ancora non sappiamo troppe cose, ma l’Ucraina, anche se non ha fatto niente, finisce nel Nove ro dei sospetti per aver accusato Putin di esserselo fatto da solo ”. Così Marco ... (ilfattoquotidiano)

Polonia: "Missile russo ha violato nostro spazio aereo" - IN AGGIORNAMENTO - Sempre maggiori i timori di un'escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin, parlando ...