Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro ... (corriere)

Attentato Mosca, dalla polizia assente (nonostante gli avvertimenti) alle targhe bielorusse: cosa non torna nella dinamica della strage - L'ultimo bilancio parla di 133 morti e 152 feriti, un'autentica carneficina. L'Attentato al Crocus City Hall di Mosca ha messo in evidenza una certa inefficienza da parte dei servizi ...ilmessaggero

Attentato in Russia, ultime news - Putin continua a ignorare le rivendicazioni dell'Isis e punta il dito contro l'Ucraina ...adnkronos

Crosetto “Il pericolo del terrorismo islamico resta alto” - ROMA (ITALPRESS) – “Il pericolo del terrorismo islamico – Isis e non solo – resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la guardia. L’Attentato in Russia dimostra però che in quel quadrante geo ...padovanews