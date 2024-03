Attentato in Russia | Tajani non ha dubbi | “Era nell’aria”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 24 marzo 2024) Il ministroin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ritorna sull’ine conferma che quanto successo era prevedibile. “L’attacco a Mosca era“. Non hail ministronella sua intervista al Corriere della Sera. Per il titolare della Farnesina quanto accaduto inera prevedibile tanto da aver avvisato i nostri connazionali già lo scorso 8 marzo.sull’attacco in– Notizie.com – © AnsaOra, però, il rischio è quello che Putin metta in campo regole ancora più rigide e per questo motivoha voluto rivolgere un un appello al presidente russo: “Non deve alzare la tensione sfruttando questo episodio“. Per il ministro degli Esteri l’obiettivo deve essere quello ...