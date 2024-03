Attentato a Mosca | Ucraina respinge le accuse Zelensky punta il dito contro Putin

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Dopo l’di ieri ae ledella Russia nei confonti dell’, il presidente Volodymyri tentativi di collegare a Kiev l’attacco costato la vita a decine e decine di cittadini russi. In un discorso diffuso sui social, il leader ucraino hato ile i suoi scagnozzi”, che starebbero “solo cercando di incolpare qualcun altro”. “Quello che è successo ieri aè ovvio”, spiega, che continua: “Ricorrono sempre agli stessi metodi. E’ già stato fatto prima. Ci sono state case fatte saltare in aria, sparatorie ed esplosioni. E danno sempre la colpa agli altri. Sono venuti in, ...