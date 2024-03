Attentato a Mosca | Papa Francesco | Atto vile che offende Dio che ha detto ' non uccidere'

(Di domenica 24 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Assicuro la mia preghiera per le vittime delterroristico avvenuto l'altra sera a. Il Signore le accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. Il Signore converta i cuori di quanti commettono atti come questi, che offendono Dio, il quale ha'non ucciderai'" lo hadurante l'Angelus della Domenica delle Palme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

