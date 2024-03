Attentato a Mosca e guerra Ucraina-Russia | le notizie in diretta | Le vittime sono 137 Evacuato un centro commerciale a San Pietroburgo | fermato un uomo Attacchi russi in Ucraina

Ministro Crosetto , cosa racconta il massacro jihadista in Russia ? «Che il pericolo del terrorismo islamico - Isis e non solo - resta alto. Anche in Europa non possiamo abbassare la guardia.... (ilmessaggero)

In Italia mai così. Il sottosegretario Mantovano è sicuro: "Un gruppo come quello di Mosca qui sarebbe stato intercettato" - Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, lo dice a In mezz'ora parlando dell'Attentato a Mosca. "In Italia il rischio è ...huffingtonpost

Attentato di Mosca, fiori davanti l'ambasciata russa a Roma - Fiori, bigliettini e occhi lucidi davanti l'ambasciata russa a Roma. Russi e italiani si stanno recando davanti i cancelli dell'ambasciata per ricordare le vittime dell'Attentato in una sala concerti ...video.corriere

Mosca, il raccapricciante video della carneficina nella sala concerto con i terroristi che si filmano: “Uccidiamoli tutti” - Circola sui vari canali Telegram un video dell’attacco alla sala concerti Crocus City di Mosca. Uomini che imbracciano mitra con i colori ucraini e scene ...ilsecoloxix