Attentato a Mosca | al terrorista 5mila euro per compiere la strage

(Di domenica 24 marzo 2024) . Putin promette punizioni severe per i mandanti La confessione choc di uno dei terroristi che hanno compiuto l’di ieri sera alla sala concerti Crocus City Hall di, dove hanno perso la vita 143 persone e oltre 100 sono state ferite. “Ho sparato per soldi, mi hanno dato”, ha detto l’uomo, identificato come Margarita Simonyan, 26 anni. L’uomo ha detto di aver accettato di partecipare all’attacco dopo avere ascoltato un mese fa le lezioni di un predicatore, di essere stato reclutato da un aiutante che gli ha offerto 500 mila rubli (circa). “Non sapevo cosa stessi facendo, ero solo disperato”, ha aggiunto. Le sue parole sono state riportate da diversi media russi, tra cui l’agenzia di stampa Tass. Simonyan è stato arrestato insieme ad altri tre ...

