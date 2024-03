Attacchi di panico | sintomi | cause e cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024) L’attacco disi presenta come un episodio di forte paura, ansia e disagio, spesso accompagnati daanche di natura fisica, come fatica a respirare, senso di oppressione toracica, dolore al petto, vertigini e tachicardia. Questo disturbo può manifestarsi come evento isolato o, al contrario, ripetersi anche in periodi successivi. Tipicamente di durata piuttosto breve, malgrado il suo forte impatto sul piano emotivo/psicologico, l’attacco dinon è pericoloso dal punto di vista medico per chi lo sperimenta. Un episodio di solito dura tra i cinque e i venti minuti, anche se sporadicamente può avere una durata più lunga. Quest’ultima, però, tipicamente non supera l’ora. Durante l’attacco diil livello d’ansia è estremamente alto e la persona è seriamente preoccupata per la propria ...