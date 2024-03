ATP Miami | Lorenzo Musetti si ritrova e ottiene una convincente vittoria su Safiullin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)conquista l’accesso al terzo turno al Masters 1000 di. Sconfitto il russo Romancon il punteggio di 7-5 6-1: i segnali lanciati parlano di una versione del toscano che ha mostrato dei buoni guizzi, sebbene nessuno dei due giocatori sia al top della forma. Prossimo impegno con Ben Shelton: l’USA ha superato lo spagnolo classe 2006 Martin Landaluce per 6-3 6-4. Subito, nel primo game,è costretto a inventarsi un gran rovescio difensivo per salvare la palla break d’inizio. Non riesce però a tenere in mano la situazione sulla seconda, ed è 0-1. La pronta risposta arriva nel gioco successivo, anche qui alla seconda chance: troppo avventato l’attacco del russo, che viene passato a rete dal dritto del toscano. I game sono tutti lottati, e nel ...