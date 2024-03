Atp Miami | Arnaldi vola al 3° turno Cobolli ko con Norrie

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Matteoavanza al 3°del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L’azzurro, numero 38 del mondo, supera il kazako Alexander Bublik, numero 18 del ranking Atp e 17 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 19 minuti.sfiderà al 3°il canadese Denis Shapovalov, numero 126 del mondo ma ex top ten, vincitore a sorpresa sul greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del ranking e 10 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 37 minuti. Si ferma invece al secondola corsa di Flavio, numero 63 del mondo, battuto dal britannico Cameron, numero 31 Atp e 30/a testa di serie, per 7-5, 6-7 (4-7), 6-2 dopo due ore e 37 minuti. “Qui un anno fa ho ...