(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Matteoavanza al 3°del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L'azzurro, numero 38 del mondo, supera il kazako Alexander Bublik, numero 18 del ranking Atp e 17 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 19 minuti.sfiderà al 3°il L'articolo proviene da Webmagazine24.

“Per essere la prima partita del torneo è andata bene”. Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria per 6-3, 6-4 nel derby azzurro con Andrea Vavassori che lo qualifica al terzo turno ... (ilfattoquotidiano)

LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia degli ottavi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, match valevole per il terzo ...oasport

Atp Miami, Arnaldi vola al 3° turno. Cobolli ko con Norrie - Si ferma invece al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli, numero 63 del mondo, battuto dal britannico Cameron Norrie, numero 31 Atp e 30/a testa di serie, per 7-5, 6-7 (4-7), 6-2 dopo due ore e 37 ...adnkronos

Masters 1000 di Miami, Arnaldi vola al terzo turno. Cobolli esce di scena al secondo match - Camila Giorgi esce invece di scena al secondo turno del torneo. La 32enne di Macerata, numero 107 del mondo, cede con un netto 6-1, 6-1 alla polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima testa di ...ilfaroonline