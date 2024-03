ATP Miami 2024 | Matteo Arnaldi regola in due set Bublik e vola ai sedicesimi contro Shapovalov!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)ai! Nel torneo ATP Masters 1000 diil tennista italiano liquida in un’ora e venti minuti di gioco, equamente divisi tra i due set, il kazako Alexander, numero 17 del seeding, imponendosi per 6-4 6-1 e preparandosi ad affrontare il canadese Denis, in tabellone col ranking protetto. Nel primo set l’azzurro parte male e subisce il break a trenta nel terzo game, ma è bravo poi a reagire immediatamente, risalendo dallo 0-30 nel gioco successivo fino a trovare l’immediatobreak ai vantaggi. Tutto procede seguendo i servizi fino al nono game, quantoserve per restare nel set, va sotto 0-30, recupera fino al 30-30, ma poi capitola e cosìconquista la ...