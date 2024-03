ATP Miami 2024 | Jannik Sinner | “Sono contento della prestazione | ho mantenuto la calma al servizio”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)ha vinto il derby italiano contro il qualificato Andrea Vavassori per 6-3 6-4 nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di: dopo la sospensione di ieri, alla ripresa è arrivato subito il break del numero 3 del mondo, che ha conquistato senza patemi il primo parziale. Stesso canovaccio nel secondo set, con il break a zero giunto nel quinto gioco e poi confermato senza alcun problema da, bravo a portare a casa l’incontro senza dover fronteggiare alcuna palla break, in attesa di vedersela ai sedicesimi contro il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 25 del seeding. Si tratta dell’unica testa di serie rimasta sul cammino dinell’ultimo quarto del tabellone:usciti all’esordio gli altri sei giocatori protetti dal seeding presenti in quella parte ...