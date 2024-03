Atletica | Francesco Fortunato si migliora sui 10 000 di marcia Ottimi segnali verso i Mondiali a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)si è distinto sulla pista di Campobasso e ha firmato il proprio personale sui 10.000 metri di, in occasione della seconda prova dei Campionati di Società. L’azzurro ha chiuso la gara con il tempo di 38:51.71, ritoccando un primato che era vecchio di ormai cinque anni (39:00.79 nel 2019). Ottimo segnale di forma da parte del pugliese, quando manca ormai un mese aidi, tappa fondamentale in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha poi dichiarato attraai canali federali: “Sono contento, peccato per la giornata ventosa, con folate molto forti, altrimenti si poteva limare ancora qualcosa. Sono stato piuttosto costante, con una prima metà in 19:24 e una ...