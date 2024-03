Assorbita l' onda d' urto Capisco al millimetro | Kate | parla De Gregorio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) Qualcuno potrebbe usare l'abusata etichetta di solidarietà femminile, ma sarebbe un approccio superficiale a un intervento che è prova diretta di un profondo processo di comprensione e di condivisione.Middleton è stata per settimane al centro dell'attenzione mediatica per la sua lunga assenza. Poi ha rotto il silenzio e con un breve videomessaggio ha annunciato al mondo intero che le è stato diagnosticato un cancro. Arne, con un articolo su Repubblica, è Concita De, che un anno fa a Belve ha ammesso di aver avuto un tumore. "C'è un modo giusto, c'è un tempo giusto per dire che hai un cancro?": questo l'interrogativo con cui la giornalista ha iniziato la sua analisi. "Dipende. Da cosa? Dipende. Se sei una principessa, per esempio, hai su di te un tipo di pressione e di attenzione che non so se si riescano ...