Assediati dal turismo ’mordi e fuggi’ Riomaggiore studia le contromisure

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024)(La Spezia), 24 marzo 2024 – Un indice di pressione turistica sul territorio pari al 72%, esercitato per lo più da turistiche affollano solo per un’ora i caruggi per poi spostarsi altrove. Un carico giornaliero enorme, stimato dalle 7mila alle 13mila persone al giorno. Sono numeri monstre, quello snocciolati nel corso del secondo incontro tra gli operatori turistici die gli specialisti di FTourism&Marketing di Josep Ejarque, cui il Comune guidato da Fabrizia Pecunia ha affidato la redazione del Destination management plan, il piano di gestione turistica che dovrà definire le linee per uno sviluppo sostenibile e consapevole dele le strategie operative per la gestione dei flussi turistici sul territorio comunale. Una situazione seria di ...