Ascolti tv | quanto ha fatto la prima puntata con Ayle e Kumo eliminati

(Di domenica 24 marzo 2024) Parliamo dihaladel Serale della 23esima edizione di Amici? La, che ha visto la doppia eliminazione del cantante(del team Anna Pettinelli – Raimondo Todaro) e del ballerino(del team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) ha3.768.000 telespettatori pari al 26,7% di share. Su Rai1 lo speciale de L’Eredità ha2.367.000 telespettatori pari al 15,7% di share. Amici 23,1^: 3.768.000 telespettatori, pari al 26,7% di share “Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo è completamente cambiato” – ha dichiarato Maria De Filippi – “L’assenza di una programmazione delle generaliste ha ...

