Ascolti tv ieri | debutto Amici Serale 23 meno visto di sempre | effetto replica

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 24 marzo 2024) Glitv di, sabato 23 marzo 2024, hanno registrato per ildeldi23 (QUI tutto quello che è successo) è stato seguito da 3.760.000 spettatori, 26.7% di share. La prima puntata del23 oggi detiene il record negativo di tutte le premiere nella storia diin prima serata; al secondo posto l'edizione numero 19 andata in onda nel 2020 con 3.778.000 spettatori. In termini di share, invece, la situazione cambia: ha registrato un calo rispetto al 27.9% dello scorso anno, mameglio del 25.8% del 2022, avvicinandosi alla premiere più vista didel 2021 pari al 28.7%. La fase finale del programma è rimasta identica a se stessa e potrebbe apparire una, una ...